Só mais uma coisa Love, love, love

Semana passada estive em Cannes com milhares de brasileiros, no festival de publicidade. Estava proseando com alguns amigos quando se deu o cruzamento da Côte d'Azur com a República. A notícia chegou devagar.

Primeiro, soubemos que o grande convidado havia sido barrado na festa do evento. Pior: o convidado havia palestrado, naquela mesma tarde, no palco principal. Assentos disputados a tapa. Mesmo assim, o porteiro o barrou. Mesmo depois do prestígio internacional. Mesmo tendo sido sua palestra apresentada por um legítimo Sir inglês, CEO do maior grupo global de publicidade (que horas antes havia comprado mais uma empresa por US$ 500 milhões, feito anunciado em toda parte). Diante de tudo isso, o porteiro não se moveu. O porteiro sabia com quem estava falando. O convidado barrado é famoso, e brasileiro como nós. Mas é mais. É lenda. É história. É para sempre. É Ronaldo, o Fenômeno.

Fora de seu habitat de futebol, precisava de um convite como qualquer um. Meus amigos ficaram constrangidos de entrar na festa enquanto Ronaldo dava meia volta e perdia a balada francesa.

Foi então que, em minha cabeça, Cannes foi parar na Rua Araújo, quase esquina com a Av. Ipiranga. Voltei a 1998 e a madrugada me encontrou na boate Love Story. Ali, quando a lua vai descansar as mulheres da noite fazem o mesmo. Dançam, riem, debocham. Tiram férias do dinheiro.

Eu estava no bar e vi quando um playboy paulistano encostou no balcão. Pediu uma cerveja. Antes de atendê-lo, o garçom cearense alertou: "É onze reais." Na época um Real valia um dólar. O playboy assustou-se: "Isso é um roubo! Semana passada eu estava em Nova York, sabe quanto custa uma cerveja na quinta avenid..." O garçom não o deixou completar: "Amigo, você está no Love Story." E encerrou o assunto. O outro botou Nova York no bolso e a viola no saco.

Se eu tivesse encontrado o Fenômeno, atônito e solitário em seu espanto, teria lhe dado o mesmo conforto, duro porém verdadeiro: Ronaldo, a vida real é o Love Story.