Só mais uma coisa Ratatouille Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE

Paris é romântica. A cozinha francesa é romântica. O jeito francês de pôr a mesa é romântico. Mais: piqueniques em Paris são românticos. Partilhar crepes de presunto e queijo, de pé, na esquina certa, com a luz certa, é romântico.

Claro que existem restaurantes não românticos em Paris (os de rede, os pega turistão, os étnicos muito pobrezinhos). Mas em princípio, qualquer restaurante pode ser romântico em Paris. Basta pedir ao garçom "Deux coupes, s'il vous plaît", e pronto: sua bandeirada já sai de 30 euros; mas não há jantar em Paris que não fique romântico depois de um brinde com champanhe.

Um restaurante francês só deixará de ser romântico se intimidar você - seja pela formalidade excessiva, seja pela possibilidade de uma conta que fuja ao seu controle. Por isso o bistrô é o cenário ideal. Capriche na entrada e na sobremesa. Entradas e sobremesas são sexy. Pratos principais são aborrecidos.

(Ah - e nada de menus degustação. Jantar em que você se empanturra não é um jantar romântico).

Quer jantar com vista para a Torre Eiffel? Essa é outra pergunta campeã de bilheteria. Não precisa, gente. Vocês vão ver a Torre Eiffel um sem-número de vezes durante toda a estadia em Paris. Não existe necessidade de jantar olhando para ela. Até porque esses restaurantes não devem ter mesa na janela para todo mundo.

Um piquenique no gramado ao redor da Torre Eiffel será mais divertido - e bem mais barato. (E sempre lembrando que esse negócio de jantar num restaurante na própria Torre Eiffel serve só para subir por um elevador privativo, sem filas. Como se sabe, a Torre Eiffel é o único lugar de Paris de onde definitivamente não se pode ver a Torre Eiffel).

E sabe qual pode ser o restaurante mais romântico de toda Paris? Aquele pelo qual vocês passaram de dia e que despertou aquela vontade irresistível de voltar à noite. Fotografe com o celular, jogue no Google. Se puder, descubra as entradas e sobremesas. Daí é só reservar e, ao chegar, pedir: "Deux coupes, s'il vous plaît!"