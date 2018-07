Só mais uma coisa Sonido Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE

Saí estarrecido, mas não rendido. Eu sabia que tinha assistido à execução de um roteiro inteligentíssimo, mas ainda era cedo para esquecer as várias vezes em que precisei trocar de posição na poltrona por causa da edição arrastada. A direção tinha o grande mérito de não deixar os atores escorregarem para o overacting típico da televisão, mas será que precisavam ser tão desanimados? O sotaque era pernambucano, mas o tom, escandinavo.

Dormi, e o filme ficou muito melhor. Há quanto tempo eu não acordava pensando no filme que tinha visto na véspera? Eu sei que a essa altura é ocioso falar de um filme que toda a crítica já elogiou, e que até o New York Times incluiu na lista dos 10 melhores do ano passado (na companhia de 'Amor', 'Lincoln', 'Django' - e nenhum argentino). Mas dei uma busca no amansa-burro 2.0, o Google, para ver se ia ser redundante demais.

Se o roteiro de 'O som ao redor' não for brilhante, pelo menos me enganou direitinho. O que parecia um painel sobre as relações sociais no Brasil (a promiscuidade de classes, as portas dos fundos, os uniformes, as grades, o enclausuramento) servindo de pano de fundo para uma história de amor blasé era, na verdade, um thriller muitíssimo bem urdido. (Sim, só eu não sabia - ao contrário de você, eu não leio críticas antes de ir ao cinema.)

O que mais me impressionou na hora, e continua me impressionando agora, é a capacidade do diretor Kleber Mendonça Filho de captar a feiúra do universo da classe média alta, a duas quadras da praia. E sem forjar nenhum ângulo, nem cometer nenhum exagero de (des)produção. Confirmei por que acho Recife tão parecida com Porto Alegre. A verdade das locações e dos ambientes é espantosa, e torna ainda mais críveis todos os personagens.

Já não acho mais o filme arrastado ou desanimado. Mas um incômodo persiste. Num filme em que o som é personagem, o sotaque do protagonista não me soou pernambucano. Fui à internet. Gustavo Jahn é catarinense.