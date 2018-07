Só mais uma coisa Vingança André é pernambritânico. Blog: andrelaurentino.blogspot.com Twitter: @dedelaurentino Só mais uma coisa ANDRÉ LAURENTINO

Mais adiante, quando eu curtia o vai e vem do ônibus, acordei com outro grito: "Farmácia!" Como fosse ela hipocondríaca, achei que ia descer e fazer compras. Mas não. "É quase 'Apotheke'", ela disse. "Mas termina com 'EEK'". Ela havia estudado alemão fazia anos, e quase chorava toda vez que reconhecia uma palavra em holandês. 27 palavras e 27 gritos depois, perdi a paciência. Perguntei se ela já não percebera que as duas línguas são parecidas. Para mim a conclusão era óbvia. Ela irritou-se com minha frieza e, a partir dali, dava apenas soquinhos silenciosos no ar cada vez que entendia um letreiro.

Vinte anos foram necessários para que esse prato esfriasse, e eu comesse a vingança que o destino preparou com cuidado. Estava eu agora em Barcelona jantando frutos do mar ao ar livre, no Porto Olímpico. Numa longa mesa ao lado, uma festa de casamento. Noivo inglês, noiva catalã. Durante horas fiquei observando os ingleses tentando agir naturalmente, isto é, como seres humanos dotados de emoção e alegria. Os catalães berravam, abraçavam, choravam. Os ingleses bebiam, e imitavam bem. Foquei particularmente num gordinho britânico. Ele fingia um savoir-faire tão legítimo que a expressão continua melhor em francês.

Três dias depois eu já estava de volta a São Paulo. Fui tomar uma Guinness no único pub que servia a bebida na época: o O'Malley's da Alameda Itu. No meio da cerveja, olho o balcão e não acredito. O gordinho inglês de Barcelona! Não podia ser. Mas eu lhe dedicara horas de fina observação, como poderia me confundir? Olhei de novo. Era! Mas não pode ser. Mas era. Fui lá.

"O senhor não estava, há três dias, no Porto Olímpico, em Barcelona?" Ele me olhou como se olha uma porta. "Sim", disse secamente. Eu comemorei: "Isso é incrível! Eu também! Eu também! Estava na mesa ao lado, e agora estamos em São Paulo, o senhor nem aqui vive..." Ele me interrompeu, sem espanto: "Sim. Chama-se coincidência", pagou e saiu.