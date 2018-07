Só mais uma coisa Volta Ricardo é turista profissional. Blog: viajenaviagem.com Twitter: @riqfreire Só mais uma coisa RICARDO FREIRE

Nunca cheguei a saber o seu nome. No entanto, ela tinha tudo o que um homem pode procurar numa mala: quatro rodinhas giratórias independentes, alça retrátil com duas alturas, casco levíssimo de última geração. Tinha apenas um defeito meio grave: uma única divisória interna. O que você pusesse na metade desprotegida ficava sambando lá dentro - e quase sempre pulava para fora assim que a mala fosse aberta.

Mas desde o início relevei esse detalhe, e rapidamente me afeiçoei à bichinha. Ela era bonita. Tinha presença. No dia a dia, revelou-se superparceira. Rodas potentíssimas, equilíbrio nota 10: praticamente andava sozinha. Só não subia escada. Para todos os efeitos, era a companheira perfeita. Googla lá: 'A mala ideal'. Você vai nos ver em ação. (Eu sou o careca.)

Juro que nunca contei para ninguém esse lance da divisória. Isso era uma coisa entre nós dois. Imagino que ela também fosse discreta e não saísse por aí falando do monte de camiseta preta repetida que ela tinha que carregar.

No fundo, porém, acho que ela percebia que não era a mala da minha vida. E então aconteceu. Semana passada, numa conexão mal-ajambrada entre Nova York e Amã, ela resolveu ficar pelo caminho. Onde? Ora: em Paris. Me reembarcaram via Frankfurt, mas ela ficou lá na cidade em que começamos a nossa vida em comum.

Por quatro dias perambulei maltrapilho pelos cafundós da Jordânia, já que não podia desviar o tour de convidados para uma tarde num shopping da capital. Ela conseguiu se esconder por 48 horas, e então foi localizada, ainda no aeroporto. Mas até agora não houve força que fizesse a danada sair do lugar.

Desencanei. Ela que fique com as minhas camisetas pretas, que eu vou partir pra outra.

Só que de vez em quando penso nela, coitadinha, extraviada num depósito do Charles de Gaulle, e na vida inteira de viagens que ainda teríamos pela frente. Dona Lufthansa, quer por favor convencer minha mala a voltar pra mim?