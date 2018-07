Só mais uma coisa Voz da rua André é pernambritânico. Blog: andrelaurentino.blogspot.com Twitter: @dedelaurentino Só mais uma coisa ANDRÉ LAURENTINO

Quando vivi na Alameda Ribeirão Preto - nome curioso, uma vez que, recém chegado a São Paulo, eu olhava do alto de minha janela no 9º andar e via lá embaixo o ribeirão: asfalto. Preto. A inocência leva tudo ao pé da letra. Mas falávamos de barulhos. Falemos.

Quando morei na Ribeirão Preto, acordava no meio da noite com os gritos na rua. Um bêbado agredido (honra de bêbado faz um barulho danado), um casal em fim de noite ou romance, um motorista barbeiro. Eu me enrolava no lençol e curtia a segurança de estar nas nuvens, enquanto o caldo ruidoso da madrugada ralava ao rés do chão.

Na Rua Carlos Pessoa Monteiro, em Olinda, os gritos vinham cantados. Eram os pregões antigos, que me fazem menino no mesmo século de Dorival Caymmi. "É peixe! Cio-bá. Ê camarão, camarão". O segundo camarão vinha fraquinho, quase sumindo como os pregões. A música de Caymmi veio daí, dos sons de sua rua baiana, como ele mesmo me disse num CD. Dez horas da noite, a preta mercando. Parece um lamento. Ê abára. A minha rua e a de Dorival mudam a sílaba tônica das coisas. A tônica das coisas. Os sons de uma rua.

Na Fidalga eram as maritacas. Maritaca não é barulho; mesmo às seis da manhã. Seus gritos verdes voavam envoltos em frio e sinestesia. Algumas pousavam na varanda e davam cara ao som. Um restaurante marroquino fazia altas festas, a música subia trazendo tâmaras, figos e ventres. O restaurante fechou. As maritacas, não. As maritacas são a Fidalga.

Assim como os alarmes de carro eram a Peixoto Gomide. O quarto no 13º andar fazia muro com o estacionamento do Sírio Libanês, onde toda manhã um carro dava escândalo. Muitos dias começaram com tijolos imaginários sendo lançados de minha janela. A ironia, tadinha, ficava calada na placa de "proibido buzinar" na rampa de entrada do Pronto Socorro em frente.

Minha rua hoje tem sons de trem até às onze da noite. Não há demônios, mas há garoa - chuva sem som. De vez em quando um bêbado grita no parque. Mas o resto é um sibilo de violino mudo, bem no fundo do ouvido. Ruído de silêncio. Durma-se com um barulho desses.