SÓ NA PROCISSÃO A Santo Forte chega às ruas da cidade pela segunda vez, depois do sucesso da edição ao ar livre feita durante o Festival Baixo Centro. Com o DJ e pesquisador Tutu Moraes tocando seu set de música brasileira, a festa começa na Praça Roosevelt, em frente aos teatros, e depois segue em cortejo pelas ruas do centro. Pça. Roosevelt. Sáb. (18), 3h. Grátis.