Só no jeitinho

Av. Brig. Luís Antônio, 5.003,

Jd. Paulista, 3052-2448.

Não se desespere para conseguir uma mesa no Boteco São Bento do Itaim Bibi - nem se preocupe em reservar. O processo é fácil e, diferentemente de muitas casas exclusivas do bairro, nem requer um nível alto de iniciação. É só falar com o responsável pela fila, e comprar uma garrafa de vodca (Ciroc, por

R$ 260, ou Ketel One, por R$ 169).

Isso mesmo: dá pra dar um jeitinho na espera. Suborno é bem visto pelo host que atendeu André e seus amigos. É até encorajado. "Você me ajuda, eu te ajudo", disse ele ao leitor. "Você fecha a vodca, eu te coloco na mesa."

O problema é que a manha não serve só para fular fila, ela é necessária também para conseguir uma das mesas vagas mesmo com o bar longe de estar cheio. Ou compra a garrafa, ou espera na fila imaginária - na qual o leitor ficou por um tempo, até ganhar um dos espaços livres no salão.

E a vodca veio mesmo sem ser pedida, ficou lá a noite inteira sem ser aberta mesmo depois que o leitor informou que não iria querer a garrafa, e só não foi paga porque no fim André pediu uma segunda conta, sem a bebida.

A casa pede desculpas pelo inconveniente e informa que o atendente colocou os clientes em uma mesa que estava reservada e para a qual já havia sido comandada uma garrafa de vodca.