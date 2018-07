"Não há migração, não há tanto aumento na matrícula, nossos indicadores não mostram isso. Só pode ser erro amostral", afirma. "Assim como o Tribunal Eleitoral obriga as pesquisas de opinião a divulgarem as margens de erro, o IBGE também deveria ser obrigado a publicar todas as margens de erro das suas amostras."

Isso porque, para ele, não há falhas no sistema educacional que justifiquem um aumento de 29 mil para 51 mil crianças e jovens entre 10 e 14 anos analfabetos. "Estatisticamente, analisamos os dados e não há um ponto em que se pode dizer que houve falha no sistema educacional."

A Pnad leva em conta crianças e jovens do Estado como um todo, ou seja, os que estão na escola estadual, os que estudam nas redes municipais e também os que estão fora da escola.