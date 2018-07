Só promessas para o Guarujá

JOSÉ CARLOS SALIBA

São Paulo

A prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria do Turismo, informou que a primeira fase para o credenciamento da Bandeira Azul está praticamente finalizada. As rampas de acesso à praia, a acessibilidade aos deficientes e os banheiros já foram construídos - mas esse equipamento, explica, ainda não funciona porque falta acabamento. Uma das exigências da FEE é a qualidade da água ser aprovada. Durante o processo de certificação para receber o selo Bandeira Azul por essa ONG, a qualidade da água da Praia do Tombo foi questionada. Conforme os laudos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb),houve alterações da água em alguns dias deste ano.

O leitor contesta: com relação às rampas, a prefeitura diz

que já estão todas instaladas, o que não é verdade. No local onde há rampa, ela é escorregadia, desnivelada, sem corrimão adequado, oferecendo risco a qualquer pessoa que a utilize - deficiente ou não! Por favor, peço à prefeitura que pare de pôr na resposta assuntos que não têm pertinência à Reclamação.

Multa absurda

No dia 21 de julho, estava no Nordeste viajando com a minha família e meu carro ficou trancado na garagem. Ao retornar, recebi uma notificação de autuação de trânsito por desobediência ao rodízio em um local que não frequento. Na notificação aparece um veículo de carga - mostrando evidente erro de leitura de placas ou de digitação. Enviei minha defesa ao Posto da CET por Sedex. Mas ela não aparece no site e o Detran lançou a multa no sistema. O que devo fazer?

NAYLA M. A. CARVALHO DIPOLD

São Paulo

Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que, por causa da divergência verificada no auto de infração de trânsito, encaminhou o pedido de cancelamento da multa ao Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV). Explica que, tão logo a penalidade seja cancelada no sistema do DSV, a leitora sra. Nayla receberá uma notificação de cancelamento da multa num prazo de 30 dias.

A leitora comenta: Ficarei no aguardo do cancelamento da multa.

Ensino público

A Escola Estadual Doutor Genésio de Almeida Moura, no Jardim Damasceno, na Vila Brasilândia, teve a pior avaliação de desempenho escolar do governo do Estado de São Paulo. A culpa pelo péssimo desempenho sobra apenas para o pobre aluno, que estuda em um colégio com infraestrutura precária, e para sua família que não tem a quem recorrer. Não sei onde estão essas escolas lindas e modernas que passam nas propagandas do governo. No Jardim Damasceno não há nenhum investimento sério que beneficie os alunos pobres que dependem de escolas estaduais para estudarem. Também ninguém da região tem conhecimento sobre as escolas técnicas, com parceria entre Prefeitura e Estado, que são divulgadas na mídia - mostrando a integração entre o prefeito e o governador. Para tirar os alunos da escola citada do vexatório lugar em que ficaram na avaliação feita, deve-se questionar o trabalho dos professores, do coordenador pedagógico, do diretor da escola e da Regional da Educação, como também do secretário da Educação. Qual é a proposta pedagógica do governo para melhorar a qualidade de ensino dessa escola?

MARCO ANTÔNIO TOMÉ DE OLIVEIRA

São Paulo

A Secretaria de Estado da Educação esclarece que a Escola Estadual Doutor Genésio de Almeida Moura conta com uma nova equipe gestora. Explica que o novo supervisor da escola acompanha sistematicamente todo o trabalho pedagógico e administrativo, propondo e orientando ações para melhorar a qualidade de ensino. Acrescenta que a escola conta com novos mobiliários para alunos e professores, sala de informática e biblioteca. Responde que a unidade passou, recentemente, por obras, com reformas nos sanitários, refeitório, pátios, ambientes externos, redes hidráulica e elétrica e pintura. A secretaria diz que a direção da escola convida o leitor sr. Oliveira para conhecer o projeto pedagógico e constatar as informações.

