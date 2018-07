Só toca sucesso 'I Say A Little Prayer', 'Raindrops Keep Fallin' On My Head', 'Close To You'... é infindável a lista de hits criados por Burt Bacharach. O americano mostra esses e outros sucessos com uma orquestra, em show esgotado. HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (20), 22h. R$ 150/R$ 400 (esgotados). Cc.: todos. Cd.: todos.