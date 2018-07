Só três médicos ainda atendem

Um aviso colado na porta de entrada deixa claro que o hospital não está recebendo pacientes. Segundo a reportagem apurou, apenas consultas previamente marcadas estão ocorrendo. "Tenho dois filhos com deficiência e uma mãe com 93 anos, que tem um marca-passo. Dependo desse hospital. Mas hoje mesmo tive que levá-la a um médico particular", conta o aposentado Sergio Brianez.

Funcionários afirmaram que o "hospital está enterrado e nem deve mais abrir". Muitos reclamam que não há uma versão oficial sobre a situação. Há comentários de que o hospital tem dívidas até para a quitanda que fornecia alimentos para a cozinha.

Além dos pacientes, o comércio do entorno também está sofrendo com a interrupção do atendimento. Até as 14 horas de ontem, os taxistas não haviam feito nenhuma corrida. No estacionamento ao lado, o movimento caiu 95%.