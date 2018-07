Só valeu para Defederico

A proximidade da estreia na Taça Libertadores da América fez o técnico Mano Menezes escalar o time do Corinthians sem nove titulares no jogo de ontem à noite, na Arena Barueri, contra o Rio Branco, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Poupou os principais jogadores, entre eles Ronaldo e Roberto Carlos. O treinador avisou antes de a bola rolar que não se tratava de um "vestibular" para a competição internacional. Ainda bem para o time "B", que com um futebol sem criatividade, pouca agressividade e muitas falhas na marcação só empatou: 0 a 0. O resultado pouco muda a situação do Corinthians no Paulista - é o segundo colocado, com 19 pontos -, mas deixa os torcedores preocupados com as opções de Mano Menezes para possíveis alterações da equipe na Libertadores.

Um dos poucos corintianos que se salvaram nos 90 minutos de ontem foi o meia Defederico. Só faltou um gol para premiar a boa atuação do argentino. Fez assistências, driblou, finalizou, mas parou nas defesas do goleiro Cristiano, também um dos melhores em campo.

O domínio do jogo foi todo do Corinthians, mas, além de errar nas finalizações, também pecou pela falta de confiança dos jogadores para penetrar na área do adversário. Os chutes só eram desferidos de longa distância. Por três vezes Marcelo Mattos tentou, mas não teve sucesso. O volante mostra evolução na parte física, e também foi um dos destaques da equipe.

Quem a cada jogo perde espaço na equipe titular é Iarley. Mais uma vez, o atacante não foi bem e acabou substituído por Souza, que perdeu gol incrível no último minuto. Outro que ainda não acertou boa atuação desde que retornou ao Parque São Jorge é o volante Edu.

Com a falta de objetividade corintiana, o Rio Branco se aventurou ao ataque e só não saiu com a vitória graças à boa atuação do goleiro Rafael Santos, que fez duas boas defesas e ainda saiu bem nos pés do atacante Anselmo Ramón.

A torcida e o time do Corinthians vão concentrar sua atenção na estreia da Libertadores, quarta-feira, no Pacaembu, contra o Racing, do Uruguai, e esquecer um pouco o Campeonato Paulista.