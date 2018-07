Sob aplausos, jovem se mata a facadas após apresentação em palco

Um americano de 20 anos se matou a facadas no palco de um café logo após tocar uma música chamada "Sorry for All the Mess" (Desculpe por toda a bagunça, em tradução livre) no teclado.

Kipp Rusty Walker teria enfiado uma faca de 15 centímetros em seu peito diversas vezes, enquanto a plateia aplaudia, achando que se tratava de uma performance alternativa.

As cerca de 15 pessoas que assistiram à cena haviam ido ao café Strictly Organic Coffee Company, em Bend, Oregon, para participar de uma noite aberta a artistas amadores.

Segundo a polícia de Bend, "os presentes imediatamente prestaram ajuda a Walker antes da chegada dos serviços de emergência. Walker foi transportado para o Centro Médico St. Charles, onde mais tarde morreu devido às múltiplas facadas que ele mesmo desferiu contra seu peito".

O suicídio do jovem deixou a comunidade local em choque.

"Era uma noite aberta para performances e inicialmente as pessoas acharam que era algum tipo de teatro", disse a dona da cafeteria, Rhonda Ealy à TV local KTVZ.

"A maioria das pessoas nunca terá de ver algo assim em suas vidas, e nunca viram antes, então é uma experiência que muda a sua vida."

Amigos de Walker disseram à mídia local que ele já havia sido internado em um hospital psiquiátrico após ameaçar suicídio, mas recebeu alta.

Eles também afirmaram que o jovem já havia falado de seus planos de se matar em público. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.