Sob as ordens de Martin Scorsese

Berlinale, em fevereiro. Após a entrevistas com Martin Scorsese - publicada pelo Estado durante o festival - e Leonardo DiCaprio (leia acima), mais dois integrantes do elenco conversaram com a reportagem do jornal. Mark Ruffalo faz o parceiro do agente Teddy Marshall (DiCaprio), que o acompanha quando ele vai investigar o desaparecimento de uma interna num instituto psiquiátrico. Ben Kingsley faz o diretor da instituição e, durante boa parte da narrativa, ele se parece com o sinistro cientista louco que o público está acostumado a ver em fantasias de terror. Leia o que cada um deles disse da parceria com o diretor.

RUFFALO

"Scorsese é um cinéfilo. Conhece profundamente o cinema e faz questão de compartilhar seu amor com os que o cercam. Já trabalhei com outros diretores que possuem erudição cinematográfica, mas nenhum como ele, que não faz distinção. Tanto pode falar de um clássico como de um filme pequeno. Ele nos mostrou muitos filmes noir, para ilustrar o clima que queria. Apontava Dana Andrews como a interpretação opaca que queria para mim. Curiosamente, também mostrou uma comédia, Jejum de Amor (NR: de Howard Hawks, 1940), não pelo humor, mas pelo ritmo que gostaria que imprimíssemos aos diálogos.

"Recentemente, fiz minha estreia na direção de cinema. Já havia dirigido no teatro, mas cinema é diferente. Simpathy for Delicious se baseia no roteiro escrito por um amigo que ficou paraplégico. Ele colocou no papel a sua experiência e resolvi fazer o filme até como reconhecimento ao seu esforço. Sou um diretor principiante. Estava no set com Scorsese, um dos maiores diretores do mundo. Vi que o roteiro dele era cheio de anotações. O que fiz? Impulsivamente, pedi que me desse o roteiro no fim da filmagem. Já pensaram como seria valioso? O guia de direção de Scorsese... Como ele faz a passagem do papel para a tela? O assistente me olhou com jeito de quem ia dar bronca, mas Scorsese me pediu tempo para pensar. E ele me deu o roteiro! Aquilo virou a minha Bíblia. As anotações pessoais de um artista especial. Não tem preço, e ele me deu no maior desprendimento."

KINGSLEY

"Tenho certeza de que Martin deve ter elogiado minha capacidade de interpretação e de como trabalhei meu personagem em várias camadas, para fazer a transição para o que ocorre na tela. Pela própria natureza da história, não posso entrar em detalhes, mas o cara é louco! Sinceramente, não poderia interpretar o personagem ora de um jeito, ora de outro. Seria esquizofrênico. Acho que a melhor maneira de manter a integridade e a coerência de um personagem como esse é sendo correto e mantendo o mesmo tom. Não buscar chamar a atenção do público para este momento, ou aquele. Martin sabe disso, mas ele quer valorizar o ator. Quando ocorre o twist, é o público que faz a ligação, com base nas informações do diretor, na montagem que ele fez. Gostei muito da experiência. Martin sabe o que quer. É meticuloso e sabe motivar a equipe. Tive o privilégio de trabalhar com grandes diretores, mas ele é dos melhores." L.C.M.