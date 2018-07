Sob chuva, Vettel faz a pole para GP da Malásia; Massa larga em 2º

Na primeira fila da segunda corrida da temporada, Vettel estará ao lado do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que conseguiu ficar à frente do companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, pela quarta vez consecutiva em treinos classificatórios.

Alonso, vencedor da corrida malaia ano passado e segundo colocado na abertura da atual temporada, na Austrália, no último final de semana, vai largar em terceiro lugar.

Lewis Hamilton completa a segunda fila com sua Mercedes, enquanto a Red Bull de Mark Webber decepcionou e se classificou em quinto.

"Se você começa na frente, sempre quer terminar lá", disse Vettel a repórteres depois da sua 38ª pole position e a segunda na temporada.

"Será uma corrida longa e é difícil saber qual o nosso verdadeiro ritmo. Nós confirmamos o que vimos em Melbourne e estou feliz com o equilíbrio do carro".

O ritmo de corrida de Vettel na Austrália foi prejudicado pelo desgaste excessivo dos pneus e, depois da terceira posição naquela corrida, o alemão adotou uma postura mais cautelosa nas duas primeiras partes da classificação no sábado.

"Foi uma daquelas classificações que você quer apenas sobreviver", disse o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, depois que a chuva eliminou alguns concorrentes. "O Q1 (primeira parte) foi acirrado demais para ficarmos confortáveis".

Os primeiros pingos d'água caíram na segunda parte, mas a velocidade da Red Bull brilhou uma vez que os 10 carros colocaram pneus intermediários na etapa final da sessão.

Vettel decidiu trocar os seus pneus intermediários no começo do Q3 e, depois de colocar um segundo de diferença para Hamilton, que conseguiu o melhor tempo dele nas primeiras voltas, o alemão acabou sendo rápido demais para as duas Ferraris.

MUDANÇA DE PNEUS

"Nós sabíamos que a chuva estava chegando e esperávamos um pouco no começo da classificação, mas ela não veio, então fomos com pneus para pista seca e fizemos uma estratégia diferente das outras pessoas", acrescentou o alemão.

"Corremos riscos no Q2, então a chuva nos ajudou. Não fosse por ela, talvez precisássemos dar mais uma volta, mas fomos rápidos o suficiente para nos classificarmos para a última etapa".

"No Q3, com o circuito secando, estava claro que o melhor seria trocar os pneus, fizemos isso bem cedo, e foi a coisa certa".

Vencedor em Melbourne, Kimi Raikkonen, da Lotus, fez o sétimo lugar, mas recebeu uma punição de três posições após o treino por ter atrapalhado a Mercedes de Nico Rosberg (sexto).

Raikkonen largou em sétimo na Austrália uma semana atrás, quando o finlandês galgou posições até a primeira ao fazer um pit stop a menos que os líderes.

Massa disse que não tinha certeza se o seu carro estava rápido o suficiente para terminar na segunda posição caso a pista continuasse seca, mas o brasileiro, como Vettel, trocou os pneus bem cedo para ficar na primeira fila do grid de largada pela primeira vez desde o GP do Bahrein de 2010.

"Havia alguns outros carros rápidos, como Webber e mesmo o Kimi. Foi uma boa classificação para nós, tomamos a decisão correta com os pneus, então talvez a chuva tenha ajudado um pouco", disse o brasileiro.

Alonso, que terminou em segundo em Melbourne e venceu uma corrida com muita chuva em Sepang há um ano, continua cautelosamente otimista para ao menos conquistar um bom número de pontos.

"Não estamos seguros do desempenho do carro em ritmo de corrida. Cada tentativa nossa é incosistente, então precisamos ver como a corrida vai ser", afirmou o bicampeão.

"Não tivemos nenhum grande problema quando demos muitas voltas seguidas na sexta-feira. Em Melbourne, o ritmo de corrida estava bom, então estamos otimistas".