Sob críticas, deputado tucano defende governo A contradição entre a política econômica e o discurso ambiental do governo federal às vésperas da Rio+20 causou polêmica no primeiro dia do Desafio Rio/Clima, evento paralelo à conferência. As críticas de palestrantes e da plateia foram tão duras que até o deputado federal Eduardo Azeredo (PSDB-MG) deixou de lado a posição de oposição para defender o governo. "Não creio que o governo da Dilma seja despreparado para lidar com as questões ambientais", disse ele, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.