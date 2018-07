Sob intervenção, São Marcos cancela vestibular

A Universidade São Marcos decidiu ontem cancelar o vestibular que estava marcado para hoje, às 15 horas, em sua unidade na região do ABC e em Paulínia, em São Paulo. O Ministério da Educação (MEC) havia proibido a instituição de realizar a prova.

A São Marcos está sob supervisão do MEC para a verificação de possíveis irregularidades na gestão administrativa e na composição do corpo docente, além de indícios de insustentabilidade financeira. Em março, medida cautelar do MEC determinou a suspensão do ingresso de novos alunos e das prerrogativas de autonomia universitária, até que a análise documental do recredenciamento da instituição seja finalizada com parecer satisfatório.

Desde setembro, a universidade, fundada há 41 anos pelo reitor Ernani Bicudo de Paula e com mais de 2 mil alunos, está sob intervenção judicial por descumprimento de obrigações trabalhistas. Em dezembro, a instituição foi despejada da unidade do Ipiranga. O perito judicial Carlos Roberto Galli cuida do caso e nomeou como reitora Maria Aurélia Varella. No entanto, os mantenedores da São Marcos afirmam que o cargo de reitor ainda é de Ernani. "Eles estão se apoderando da universidade", diz ele.

Por conta do embate, a universidade tem dois sites: o original, que consta no e-MEC e é atualizado pela equipe de Ernani José de Paula, reitor em exercício e filho do fundador da São Marcos; e outro que é atualizado pela intervenção e por uma comissão de coordenadores e diretores.

Sobre o vestibular, José de Paula diz que a garantia da realização da prova reside nos resultados satisfatórios da São Marcos nas últimas avaliações do MEC. "Há uma portaria recente que permite isso."

Informado pelo Estado sobre a posição do MEC, disse que estava cancelando o exame. "Vamos mandar e-mail e avisar os alunos nos locais de prova." Gratuita, a inscrição era feita pela internet.

Ele ainda afirma que estão tentando se aproveitar da fragilidade financeira da instituição para se apoderar dela. "São piratas da educação."