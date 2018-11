Sob o céu de maio

Não sei se existe algum estudo sobre a influência dos astros no teor do noticiário, mas há muito tempo os jornais não surpreendiam tanto seus leitores quanto nas últimas três semanas. Do "enterro" relâmpago de Bin Laden, logo no primeiro dia do mês, à estreia do beijo gay na teledramaturgia brasileira, o metrô virou coisa de pobre em São Paulo e a Câmara do Rio desistiu da compra de carros de luxo para vereadores.

Tem sido um susto atrás do outro! Essa semana, do nada, Sérgio Cabral liberou publicamente o uso de farda e de carros oficiais por homoafetivos da PM e do Corpo de Bombeiros do Rio na parada gay de Copacabana. Dia seguinte, a emenda de um oficial indignado saiu pior que o soneto do governador em manchete de duplo sentido: "Homem meu não vai!" Pode?

Naquela mesma tarde, a rainha da Inglaterra foi vista saindo de uma cervejaria na Irlanda, Rivaldo fez as pazes com Carpegiani, o boato da gravidez da primeira-dama Carla Bruni se confirmou, pela primeira vez a Globo perdeu no ibope da manhã para a Record.

Quando a gente pensou que já tinha visto de tudo em maio, o MEC invadiu o noticiário para anunciar a abolição dos erros de português. Tomara que junho chegue logo, né?

País que vai pra frente

O Brasil não para de crescer! Numa progressão maior até que a evolução patrimonial do ministro Antonio Palocci, o desmatamento da Amazônia aumentou cinco vezes no bimestre março/abril em relação ao mesmo período do ano passado. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!

Aí tem!

Pediu demissão ontem, sem mais nem menos, a empregada da casa da filha de Dominique Strauss-Kahn residente em Nova York, onde o ex-diretor executivo do FMI cumpre, desde sexta-feira, prisão domiciliar.

Nota 10

Tiririca vai pedir revisão de prova àquele promotor que duvidava de seus conhecimentos da língua portuguesa. Está certo de que, pelas novas normas gramaticais adotadas pelo MEC, dificilmente o Ministério Público encontrará erros em seu texto.

Pensando bem...

Se é para ficar em cana no Brasil, Cesare Battisti vai acabar pedindo a própria extradição para a Itália. Ou será que as cadeias de lá são piores que as nossas?

Acredite se quiser

Os vírus transmitidos em mensagens eletrônicas podem ter chegado às cartas convencionais. Dez mil funcionários dos Correios encontram-se em licença médica.

Pior que é verdade!

Desde que o Lula deixou a Presidência da República, o Corinthians não ganha nada. "E ainda me chamavam de pé-frio!", desabafou o ex-presidente com dona Marisa.

Sem preconceito

Em defesa de Arnold Schwarzenegger, pode-se ainda dizer que, na hora do sexo, ele não discriminava "gente diferenciada" em sua cama.

Boato infame

Sérgio Cabral não chegou a cogitar a criação de uma UPP-Gay no Rio.

E não se fala mais nisso, ok?

Inexpugnável

Blindado pelo governo, Antonio Palocci ganhou apelido novo no Palácio do Planalto: Caveirão!