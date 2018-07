Sob pressão de aliados, Serra reforça maratona midiática

Um dia após ter participado de vários programas populares no rádio e na TV, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), engrossou a maratona midiática e concedeu entrevista de mais de uma hora no programa Super Pop, da apresentadora Luciana Gimenez, na Rede TV!. Serra falou sobre suas principais iniciativas no governo do Estado e chegou a firmar compromisso, caso "um dia" seja eleito presidente.

Poupado de questionamentos políticos por Luciana, coube a um dos convidados do programa pôr Serra diante da questão eleitoral. O convidado - um cadeirante - perguntou se ele criaria um ministério para cuidar dos portadores de deficiências, caso fosse eleito presidente.

"Já vão falar que estou com plataforma de candidato", disse o governador, para concluir: "Se um dia depender de mim, eu farei. Você não tenha dúvida. Aliás eu fiz na prefeitura e no Estado. Disse antes e fiz."

COBRANÇA

A maior exposição do governador nos últimos dias foi interpretada por aliados como uma resposta sutil aos pedidos para que assuma logo sua candidatura. Principal nome da oposição para disputar a Presidência, Serra é contrário à antecipação do debate. Ele vem sendo cobrado em seu partido e principalmente por aliados, como o DEM, para que coloque sua candidatura na rua. Nesta semana, pesquisa CNT/Sensus, que mostra diminuição da vantagem do governador em relação aos adversários, fez com que os aliados voltassem a exigir maior exposição.

Na entrevista de ontem, Serra não falou de política, mas expôs projetos do Estado e discursou sobre sua gestão no Ministério da Saúde (no governo FHC). No programa, estava acompanhado da secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Battistella.

Antes de gravar o Super Pop, que vai ao ar hoje, Serra esteve pela manhã, ao lado de Luciana Gimenez, no Instituto Lucy Montoro, ligado ao governo do Estado. Visitaram instalações e conversaram com pessoas que passam por reabilitação - um dos temas do programa foi acessibilidade para cadeirantes.

Na terça-feira, ele foi ao Programa do Ratinho, no SBT. Ao apresentador, disse que manteria o Bolsa-Família, caso eleito. Em entrevistas a emissoras de rádio também na terça, afirmou que não pretende acabar com projetos sociais instituídos pelo PT, se os considerar positivos.