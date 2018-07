Sob racionamento, moradores coletam água da chuva em Itu

Sem água nas torneiras, moradores de Itu, região de Sorocaba (SP), captaram com baldes a enxurrada que corria pelo asfalto durante a chuva rápida que caiu na cidade, na noite desta quinta-feira, 13. A cidade enfrenta um drástico racionamento de água há dez dias em razão do baixo nível dos reservatórios.

Um morador do bairro Cidade Nova, que recebe água apenas duas vezes por semana, conseguiu encher dois tambores com 200 litros cada com água da enxurrada. "Estava há dias sem água, agora me garanto até o final da semana", disse. A casa tem 11 moradores e a água será usada para tudo, menos para beber, segundo ele.

A chuva, acompanhada de rajadas de vento, causou estragos como a queda de árvores e muros, mas não aliviou a situação dos mananciais. De acordo com a concessionária do serviço de abastecimento, choveu apenas cinco milímetros. Em Salto, cidade vizinha, a prefeitura decretou situação de emergência e o racionamento pode ser adotado na segunda-feira, 17.

Na mesma região, os prefeitos de Araçoiaba da Serra, Piedade e Salto de Pirapora se reuniram nesta sexta-feira, 14, para discutir a situação do Rio Pirapora, que abastece os três municípios, mas está com o nível baixo e contaminado por esgotos. Os municípios discutiram ações conjuntas de proteção ao manancial.