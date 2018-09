Sobe 28% total de mortes no feriado em rodovias do Rio

A maior parte dos acidentes foi registrada no trecho norte da BR-101. Somente entre Itaboraí e Campos foram registrados 32 acidentes, com 26 feridos e seis mortes. A polícia rodoviária acredita que a ansiedade dos motoristas, que encontraram rodovias liberadas a maior parte do tempo, associada às pistas escorregadias devido às chuvas, tenha contribuído para o maior número de acidentes violentos.

A imprudência continua sendo um fator determinante para os acidentes nas rodovias. Durante a operação, foram fiscalizados cerca de sete mil veículos, com mais de quatro mil infrações de trânsito. Mesmo com tempo chuvoso na maior parte do feriado, os agentes flagraram cerca de 2.500 motoristas trafegando com velocidade acima do permitido, o que representa mais de 50% do total de infrações.

Com a proximidade do 2º aniversário da Lei Seca, a PRF tem realizado campanhas de conscientização, mas há resistência dos motoristas em aderir às orientações. Foram realizados três mil testes com os etilômetros. No total, 11 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados, e cinco acabaram presos por apresentar concentração superior a 0,29 mg/l. O índice ficou um pouco acima do registrado na operação em 2009, quando dez motoristas foram reprovados nos testes e três acabaram detidos.