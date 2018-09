Sobe 59% total de acidentes com moto na Bandeirantes O número de acidentes envolvendo motos na Rodovia dos Bandeirantes aumentou 59% de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2009. Segundo a concessionária Autoban, responsável pela via, nos nove primeiros meses de 2010 foram registrados 247 acidentes, com 263 feridos e 12 mortes. No ano passado foram 155, com 163 feridos e cinco mortes.