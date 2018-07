Sobe a 17 número de presos por golpe por telefone no RJ Subiu para 17 o número de presos na manhã de hoje, acusados de envolvimento em golpes de empréstimos por telefone no Rio de Janeiro, segundo balanço da Polícia Civil. Os mandados são cumpridos na Baixada Fluminense, nos municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João de Meriti, e em bairros da cidade do Rio.