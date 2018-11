Sobe a 26 número de cidades mineiras em emergência

As chuvas dos últimos dias provocaram inundações em Pará de Minas. As fortes precipitações ocorridas entre os últimos dias 16 e 17 atingiram um índice pluviométrico de 190mm, ocasionando inundações em vários pontos das áreas urbanas e rural. Cerca de 60 pessoas ficaram desalojadas e 15 residências foram danificadas.

Em Braúnas, as fortes chuvas ocorridas entre os dias 18 a 23 alcançaram mais de 80mm, provocando enchentes, enxurradas e quedas de barrancos que interromperam o tráfego na maioria das estradas vicinais nos seus mais de 290 km de extensão. No perímetro urbano várias ruas foram alagadas provocando prejuízos ao comércio e indústrias.

Um vendaval deixou estragos em Lavras e causou danos e prejuízos em residências situadas na área urbana do município. Foi contabilizado um total de 31 pessoas afetadas.

Previsão

Neste sábado, as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuvas típicas de verão, especialmente, nos municípios situados no Sul e Oeste de Minas Gerais, por causa do calor e da alta umidade do ar.

Em todo Estado, o dia será de temperaturas elevadas e no Triângulo Mineiro a máxima prevista é de 36ºC. No fim de semana, a passagem de uma nova frente fria pelo litoral da Região Sudeste do Brasil deve provocar temporais localizados em Minas Gerais.