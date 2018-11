Sobe a 3 número de mortos no deslizamento em Niterói Subiu para 3 o número de pessoas mortas no deslizamento de terra ocorrido um pouco antes das 22 horas desta quarta-feira, 7, no Morro do Bumba, no Viçoso Jardim, na zona norte de Niterói, cidade mais afetada com as consequências da chuva que atinge o Estado do Rio. Cerca de 150 homens dos bombeiros trabalham no resgate das vítimas. Mais de 30 casas foram soterradas segundo informação passadas por moradores aos oficiais que comandam as equipes no local.