Sobe a 39 número de mortos em terremoto na Guatemala

CIDADE DA GUATEMALA - O número de mortos em um forte terremoto na Guatemala, que foi sentido em países vizinhos, subiu para 39, segundo a Efe. Há ao menos 155 feridos, disse a agência. O número de mortos pode ainda aumentar porque há, segundo autoridades, pelo menos 100 desaparecidos.

Um forte tremor sacudiu edifícios na Cidade da Guatemala e foi sentido também em San Salvador e na Cidade do México. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros Sergio Vázquez, pelo menos 10 mortes ocorreram em San Pedro Sacatepéquez, povoado próximo à capital. Vázquez falou por telefone à AFP.

Segundo o governador de San Marcos, Aroldo Rivera, "oficialmente há 29 mortos e 155 feridos" nesta região do país. San Marcos fica na fronteira com o México.

Ainda de acordo com o porta-voz dos Bombeiros, há dificuldades na comunicação com o local porque linhas telefônicas falharam e "muitos lugares" estão sem energia elétrica.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor que atingiu a costa do Pacífico na Guatemala teve magnitude 7,5. Inicialmente, eles reportaram o terremoto como tendo magnitude 7,3. O centro de alerta de tsunami no Pacífico não emitiu alerta de tsunami.

De acordo com a Reuters, as pessoas foram orientadas a deixar edifícios e alunos saíram das escolas no momento do tremor. A Suprema Corte foi evacuada.

Com Reuters e Efe