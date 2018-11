De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, estão sob monitoramento 2 casos no Amazonas, 3 na Bahia, 1 no Ceará, 1 no Espírito Santo, 1 no Mato Grosso do Sul, 4 em Minas Gerais, 1 na Paraíba, 3 no Paraná, 1 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 6 no Rio Grande do Norte, 2 em Santa Catarina e 14 em São Paulo.