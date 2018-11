Sobe a quatro o total de mortos no naufrágio no Paranoá Os bombeiros localizaram no fim da tarde de hoje mais duas vítimas do naufrágio no Lago Paranoá, no Distrito Federal. Por volta das 18h, foi encontrado o corpo de um adulto e, cerca de 20 minutos depois, o de uma criança. Por volta das 18h50, os bombeiros ainda não tinham concluído o resgate dos corpos.