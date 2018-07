Sobe a recompensa por dados de assassinos de modelo O Disque-Denuncia do Rio de Janeiro dobrou para R$ 2 mil o valor da recompensa para quem passar informações sobre o paradeiro dos assassinos da modelo Luana Rodrigues de Sousa, de 20 anos, e sua amiga Vanessa de Oliveira, de 25 anos. Cartazes com as fotos dos suspeitos de terem assassinado as jovens estão sendo divulgados.