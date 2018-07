Sobe número de amputações por acidente de trânsito em SP Dados divulgados nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria Estadual da Saúde revelam que, nos últimos dois anos, aumentou o número de amputações por acidentes de trânsito no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, o maior da cidade. Foram 13 casos em 2011, ante 26 no ano passado. Ao longo da vida de uma pessoa, o custo da amputação de um membro pode chegar a R$ 500 mil, entre compra de próteses, reabilitação e consultas.