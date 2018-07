Sobe número de desabrigados no Rio por conta da chuva

Aumentou o número de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas por conta das inundações no Rio de Janeiro nos últimos dias, segundo último balanço da Defesa Civil do Estado. Outras 500 pessoas ficaram desabrigadas na quinta-feira, 4, em Campos dos Goytacazes, cujas casas, em Ponta Grossa dos Fidalgos e Baixada Campista, foram tomadas pelas águas da Lagoa Feia, que transbordou. No município, há cerca de 1.887 desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 5.500 desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Para abrigar todas essas pessoas, o número de alojamentos montados para receber os desabrigados em Campos dos Goytacazes também aumentou de 13 para 41, segundo a Defesa Civil. De acordo com a coordenação do órgão no Rio, as chuvas registradas nos últimos dias já afetaram cerca de 485 mil pessoas em todo Estado. Na tarde de ontem, o número de desalojados era de 7.359, enquanto que o total de desabrigados era de 3.222 (incluindo os 500 desabrigados de Campos). O superintendente de Vigilância em Saúde da Sesdec, Victor Berbara, confirmou que existem no município três casos suspeitos de leptospirose, doença transmitida por roedores domésticos. Dois deles de moradores que tiveram contato com águas da enchente. Os sintomas variam desde febre alta, dor de cabeça e dores musculares, até quadros mais graves, como insuficiência renal, hemorragias e alterações neurológicas que podem levar à morte. Rio Bonito, na baixada litorânea, receberá no sábado, 6, três toneladas de alimentos do grupo Império da Banha. A cidade tem 76 pessoas desalojadas e 1.350 desabrigadas. O temporal dos últimos dias provocou a destruição total de 151 casas e 144 foram atingidas parcialmente. De acordo com a prefeitura, há duas mil casas em situação de risco. De acordo com a coordenação da Defesa Civil do Estado as chuvas registradas nos últimos dias já afetaram cerca de 485 mil pessoas em todo Estado. Há 7.359 desalojados e 3.222 desabrigados. (Com Clarissa Thomé, de O Estado de S. Paulo)