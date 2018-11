O proprietário da Fórmula Pharma, farmácia responsável pela manipulação do Secnidazol 500mg, Henrique Luiz Portilho, deve prestar depoimento às 14 horas de hoje em Teófilo Otoni. Há suspeita de que o produto, indicado para o tratamento de verminoses, foi contaminado com um anti-hipertensivo, causando a morte de outras oito pessoas em Teófilo Otoni e outros municípios do Vale do Mucuri.