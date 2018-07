Sobe para 10 número de cidades de SC em emergência Mais um município do sul catarinense decretou situação de emergência hoje em decorrência das chuvas do fim de semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, trata-se de Siderópolis e, com isso, subiu para 10 as cidades em situação de emergência. Os demais municípios são Araranguá, Criciúma, Forquilhinha, Jacinto Machado, Turvo, Nova Veneza, Içara, Ermo e Meleiro. "Muitas prefeituras só enviaram informações nesta segunda-feira, por isso há alterações nos dados", explicou o diretor da Defesa, major Márcio Luiz Alves. O total de desabrigados atingiu 639 e o de desalojados, 1.573. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRF), ainda hoje, cinco trechos de rodovias estaduais permaneciam interditadas. Na SC-416, entre os quilômetros 30 e 34, entre Jaraguá e Pomerode, uma queda de barreira interrompia o tráfego de veículos, assim como no quilômetro 44 da SC-445, entre Criciúma e Siderópolis. O trânsito estava interditado somente para caminhões em toda a extensão da SC-448, entre Forquilhinha e Ermo, e seguia com trânsito lento.