Sobe para 10 número de mortos em Petrópolis O secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Sérgio Simões, informou na manhã desta segunda-feira (18) que subiu para dez o número de mortos em Petrópolis - entre eles dois técnicos da Defesa Civil. Simões informou que tem recebido grande número de solicitações de socorro, mas as equipes estão com dificuldade de chegar esses locais. Por volta das 10h30 chovia fraco em Petrópolis, mas a chuva pela parte da manhã foi moderada. Como o solo já estava encharcado, há risco de desabamento. Simões fez um apelo para que as pessoas saiam de suas casas e procurem locais seguros.