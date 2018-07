Sobe para 10 o número de mortes em acidente na BR-101

A empresa informou que, no momento do acidente, 31 pessoas ocupavam o ônibus que fazia a viagem entre Vitória, no Espírito Santo, e Itamaraju, no sul baiano. Nove delas, incluindo o motorista do veículo, identificado como Maurício de Souza, de 35 anos, morreram ainda no local. Outras 19 pessoas ficaram feridas.

A maioria das vítimas foi arremessada para fora do veículo, por causa da força do impacto. Uma mulher, não identificada pela Polícia Rodoviária Federal, chegou a ser levada ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, para onde foram encaminhados os feridos, mas não resistiu. Segundo o hospital, um homem está internado em estado grave.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. Análises preliminares apontam que o motorista passou reto pela curva, considerada perigosa e com sinalização de advertência para os motoristas. A pista não estava molhada, mas a região é conhecida pela ocorrência de neblina ao amanhecer.

Inicialmente, os policiais suspeitam que o motorista tenha dormido ao volante, ou sofrido algum problema de saúde enquanto conduzia o veículo. Problemas mecânicos no ônibus ou fatores externos, como o aparecimento de um animal na pista, não estão descartados.

Em nota, a Águia Branca informou que os dados da telemetria não indicam excesso de velocidade e que o motorista estava há três anos na empresa, fazendo na maior parte do tempo o trajeto no qual aconteceu o acidente.