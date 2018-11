Sobe para 10 total de vítimas das chuvas em MG

A última vítima registrada foi Antonio Caetano da Silva, de 73 anos, que morreu soterrado em sua casa, no bairro Fátima, em Ponte Nova, quando um deslizamento de terra atingiu a edificação de dois pavimentos enquanto ele dormia. Ele foi encontrado e retirado dos escombros sem sinais vitais pelos agentes da Defesa Civil. A residência foi interditada.

Segundo a Defesa Civil, Ponte Nova foi atingida por um temporal no domingo, provocando o aumento do nível das águas do Ribeirão Vau-Açu e demais córregos que passam pelo município, ocasionando a danificação de pontes, bueiros e inundação em áreas rurais e residências dos bairros Vau-Açu, Vila Oliveira e Centro. Até esta manhã, foram contabilizadas 149 pessoas desalojadas e 13 desabrigadas, além de 30 residências danificadas na cidade.