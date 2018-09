Sobe para 101 total de mortos em SC, diz Defesa Civil A Defesa Civil de Santa Catarina informou que subiu para 101 o número de mortos em todo o Estado, devido às chuvas. Segundo o último boletim, 78.707 pessoas estão desalojadas e desabrigadas, sendo 27.410 desabrigados e 51.297 desalojados. Mais de 1,5 milhão foram afetadas e dezenove pessoas continuam desaparecidas. A Defesa Civil informou ainda que 11 rodovias estaduais e federais do Estado permanecem hoje com trechos interditados ou parcialmente fechados. Cerca de 64 mil unidades consumidoras de energia elétrica em Santa Catarina permaneciam sem luz até manhã de hoje, segundo boletim da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Segundo o relatório, houve recuperação de mais 15% do sistema elétrico de Alta Tensão da Celesc atingido pelas enchentes e deslizamentos.