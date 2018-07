Sobe para 109 total de casos de gripe suína no Brasil Subiu de 96 para 109 o total de infectados pelo vírus da gripe suína entre ontem e hoje, segundo boletim divulgado esta tarde pelo Ministério da Saúde. Dos 13 casos confirmados hoje, 7 foram em São Paulo, 5 em Minas Gerais e 1 no Rio de Janeiro. Nenhum deles é de transmissão ocorrida dentro do País. Até o momento, 18 pacientes foram infectados no Brasil. Apesar disso, o ministério considera o contágio limitado. Atualmente, a transmissão é considerada sustentada somente nos EUA, México, Canadá e Austrália.