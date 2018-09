Sobe para 110 o número de mortos em Santa Catarina Mais uma vítima fatal foi acrescentada à lista de mortos pelas fortes chuvas que se abateram sobre Santa Catarina desde o final da semana passada. Agora, de acordo com a Defesa Civil, são 110 as mortes provocadas pelas chuvas e deslizamentos de terras no Estado. A última atualização da lista foi feita às 19h50. As autoridades contabilizam ainda o desalojamento de 51.297 pessoas e 27.410 desabrigados. Outras 19 pessoas continuam desaparecidas. No total, a tragédia climática afetou mais de 1,5 milhão nas cidades no Vale do Itajaí. As contas bancárias abertas para receberem doações em Santa Catarina em nome do Fundo Estadual de Defesa Civil registravam ontem um saldo de R$ 3,553 milhões. Deste total, R$ 800 mil foram doados pelo Banco do Brasil (R$ 500 mil) e pelo Bradesco (R$ 300 mil). O restante é de pessoas físicas e jurídicas. Em São Paulo, as subprefeituras continuam recebendo doações para as vítimas das chuvas e a Cruz Vermelha está com vários postos de arrecadação espalhados pelo Estado. Na zona sul da cidade, a Faculdade Adventista, na Estrada de Itapecerica, está recebendo, selecionando e enviando os donativos para Santa Catarina. Amanhã, antes do início do jogo entre São Paulo e Fluminense, torcedores e demais cidadãos poderão entregar nos portões do Estádio do Morumbi garrafas de água, que serão destinadas às vítimas das chuvas em Santa Catarina.