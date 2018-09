Sobe para 12 número de cidades em emergência no RS Subiu para 12 os municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul, após a passagem do ciclone extratropical no último fim de semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, até ontem, cerca de 490 pessoas estavam desabrigadas e 1.450 desalojadas, considerando todos os municípios atingidos, principalmente os municípios do Litoral Norte, Região Metropolitana e Vale do Paranhana. Por conta da cheia do Rio dos Sinos, 300 pessoas foram realocadas do Bairro Canudos e do Bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Em Campo Bom, Sapiranga e São Leopoldo, também as comunidades sentiram os efeitos das cheias. Em Sapiranga cerca de 60 famílias foram removidas, já em São Leopoldo, o bairro mais castigado foi o São Geraldo. Segundo a Defesa Civil, 900 cestas básicas foram distribuídas em Caraá, Riozinho, Rolante, Três Cachoeiras, e Maquiné e outras 300 cestas serão distribuídas aos municípios de Itati e Três Forquilhas.