Sobe para 12 o número de feridos em reintegração no Rio Subiu para 12 a quantidade de pessoas feridas na reintegração de posse do terreno da empresa telefônica Oi, no Engenho Novo, zona norte do Rio, em cumprimento a determinação da juíza da 6ª Vara Cível da Comarca Regional do Méier, Maria Aparecida Silveira de Abreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, três crianças precisaram de atendimento. Cinco policiais também foram feridos por pedradas.