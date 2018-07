Sobe para 12 o número de mortos pelas chuvas no RS Subiu para 12 o número de mortos pelas chuvas que castigam o Rio Grande do Sul deste a última quarta-feira, dia 28. Segundo informações da Defesa Civil do estado, o corpo de mais uma vítima, ainda não identificada, foi encontrado na manhã deste sábado, em uma carreta levada pela correnteza do Arroio Fragata, no município de Capão do Leão, na região de Pelotas. A última vítima identificada foi Priscila Lopes Pereira, nessa sexta-feira. O corpo estava próximo ao Arroio Fragata, na BR-116, e conforme a Defesa Civil a causa da morte seria afogamento. O corpo do maquinista desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira, quando o trem onde ele trabalhava descarrilou, foi localizado ontem pela manhã. Adão Luiz Martinez de Almeida, 49 anos, foi encontrado nas proximidades do local do acidente. Os demais óbito confirmados até agora são: Vilmar Silva, 53 anos; Gustavo Medeiros Mathias, 1; Darci Rocha da Silva, 72; Eva Alves Mendes, 52; Pedro Rodrigues, 54; Ivanir Castro, 43; José Fagundes de Andrade, 51; Osmar Renato Cruz Costa, 17 anos e Leandro Marques Ferreira, 25. Quatro municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência: Capão do Leão, Morro Redondo, Pelotas e Turuçu. A Defesa Civil já encaminhou oito carretas contendo colchões, travesseiros, fronhas, lençóis, toalhas de banho, cestas básicas, kits de limpeza, além de diversas peças de roupas. De acordo com as previsões da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional, as chuvas fortes no Rio Grande do Sul devem continuar neste sábado. Segundo o órgão, as áreas de instabilidade associadas à presença de um sistema de baixa pressão ainda favorecem a ocorrência de pancadas no sul e leste do estado.