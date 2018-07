Sobe para 12 o número de vítimas em Sapucaia Chega a 12 o número de corpos resgatados de um deslizamento de terra ocorrido na madrugada de ontem no distrito de Jamapará, em Sapucaia, no Centro Sul Fluminense. Segundo a prefeitura, na manhã de hoje foram localizados quatro corpos. A estimativa é a de que ainda outros 10 corpos estejam soterrados no local.