Sobe para 12 total de mortos pelas enchentes em Minas A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou na manhã de hoje a morte de mais uma pessoa em conseqüência das chuvas que atingem o Estado desde domingo, subindo para 12 o número de vítimas fatais. O corpo de Walter Resende de Oliveira, de 57 anos, foi encontrado em Cataguases, pelo Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de municípios em estado de emergência também subiu, chegando a 41. No total, são 73 as cidades atingidas pelas chuvas. A Rodovia MG-422, em Belo Vale, está interditada desde a noite da última quarta-feira, após o Rio Paraopeba transbordar em decorrência das fortes chuvas, impedindo a saída e entrada do município pela rodovia, que liga a cidade à BR-040, segundo a Defesa Civil. A queda de uma ponte de acesso ao município de Moeda também impede a outra saída do município. Segundo informações da prefeitura, o nível de águas aumentou, deixando pessoas ilhadas.