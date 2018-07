Sobe para 120 número de mortos em Santa Catarina Mais um corpo foi resgatado na tarde de hoje em Santa Catarina, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Ao todo, subiu para 120 o total de vítimas fatais. Pelo menos 31 pessoas continuam desaparecidas. Outras 32.946 pessoas estão desalojados ou desabrigados, sendo 5.710 desabrigados e 27.236 desalojados. O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique (PMDB), anunciou hoje a liberação da licença ambiental para a dragagem emergencial do canal de acesso ao Porto de Itajaí, concedida pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma). O local ficou assoreado após a enchente. Luiz Henrique ressaltou a importância da agilidade dos trabalhos para que o funcionamento das operações volte ao normal o mais breve possível. Segundo o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, 70% da economia do município está diretamente ligada ao Porto. Conforme a bióloga da Fatma Suzana Trebien, a licença foi concedida em caráter emergencial, devido à situação de calamidade pública decretada pelo município. "Analisamos toda a documentação e vimos necessidade imediata da obra", comenta. Neste caso não serão exigidas medidas compensatórias. De acordo com os dados da batimetria (medição da profundidade do rio) existem pontos no canal com profundidade de apenas oito metros. Em outros, a profundidade chega a 22 metros.