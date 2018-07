Sobe para 13,4% o índice de vôos em atraso no País

O balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) das 13 horas registrou um total de 104 vôos atrasados, ou 13,4% de 777 decolagens previstas, nos principais aeroportos do País neste domingo, 28. Outros 24 vôos foram cancelados, representando 3,1% do total, segundo a Infraero. Veja Também: Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, apresentava um vôo com horário alterado, entre os 63 programados, e oito cancelamentos. Em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica, dos 124 vôos marcados, 28 estavam com atrasos de mais de meia hora e três foram cancelados.