Sobe para 13 número de mortos em naufrágio no Pará

Por volta das 01h20 desta sexta, a embarcação de passageiros "Iate Leão do Norte" naufragou nas proximidades do município de Cachoeira do Ariri, na Ilha do Marajó, norte do Pará. Ainda não se sabe quais as causas do acidente. As buscas continuavam nesta tarde de sexta. A Marinha disse, em nota, que um inquérito administrativo será aberto para apurar a responsabilidade pelo naufrágio. O resultado dessa investigação vai sair em 40 dias.