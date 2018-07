Sobe para 13 os municípios em situação de emergência no RS

Já são 13 os municípios do Rio Grande do Sul que estão em situação de emergência por conta das chuvas das últimas semanas, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Além das cidades de Santa Rosa, Cerro Largo, Arroio do Meio, Encantado, Colinas, Estrela, Santa Tereza, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires, os municípios de Muçum, Taquari e Lajeado decretaram situação de emergência na quarta-feira, 29. De acordo com a Defesa civil, são 30 mil os moradores atingidos pelo mau tempo e as enchentes no Rio Grande do Sul. Em todo o Estado, cerca de 2.800 mil pessoas seguem desabrigadas, pois não têm para onde ir, e oito mil estão desalojadas, permanecendo em abrigos. As prefeituras de Santa Tereza e Bom Retiro do Sul decretaram situação de emergência devido às chuvas e enchentes no Vale do Taquari. Em Santa Tereza, são 300 pessoas afetadas e 15 desabrigadas, realocadas para ginásio da Brigada Militar. As graves perdas na agricultura afetaram as cidades de Cruzeiro do Sul, com 130 desalojados e dez casas atingidas, e em Bom Retiro do Sul, que teve perdas nas lavouras de milho e fumo, além do município de Muçum, que teve suas plantações de cereais, horticultura, pastagens e canas-de-açúcar afetadas, além de 500 pessoas e 180 casas afetadas. No Vale do Taquari, as famílias começaram o processo de retorno às residências, já que o Rio Taquari está voltando ao nível normal. Rio Guaíba A Defesa Civil continua monitorando o Rio Guaíba, que subiu 12 centímetros entre o final da tarde de terça-feira e a manhã de quarta, alcançando 1,78 metro nas ilhas de Porto Alegre. O limite para que haja alerta de inundação na área é de 1,85 metro. A tendência é de continuidade da elevação do Guaíba, pois existe a possibilidade de chegada de um volume maior de água de um dos principais afluentes, o Rio Jacuí, nas próximas 24 horas, mas pode seguir por até 72 horas.