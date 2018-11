Sobe para 13 total de mortos por causa da chuva no Rio

As mortes foram causadas por deslizamentos de terra ou desabamentos, segundo os bombeiros. Dos 13 óbitos, três ocorreram no Morro do Borel, cinco no Morro dos Macacos, dois no Morro do Turano, um em Andaraí, um em Paulo de Frontin, no Paracambi, e um em São Francisco.

As regiões mais afetadas pelas chuvas são, de acordo com os bombeiros, Niterói, São Gonçalo, Grajaú, Tijuca, Santa Tereza e Rio Comprido.

Desabamento

Em Jacarepaguá, um desabamento ocorrido por volta das 7 horas deixou 11 pessoas desaparecidas. As equipes dos bombeiros já estão no local.